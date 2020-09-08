بالصور.. هذا ما خلفته سيول الأمطار بسكيكدة اليوم

سجلت وحدات الحماية المدنية لولاية سكيكدة منذ صبيحة اليوم عدة تدخلات اهمها امتصاص مياه الأمطار بعدة نقاط في الولاية.

فبداخل متوسطة ابن جبير تم امتصاص المياه مع تثبيث فرق عمل لمواصلة العملية عند الضرورة على اثر تسرب مياه.

مع ارتفاع منسوب المياه على مدخل عمارة بحي الاخوة ساكر بحوالي 30سم و امام مدخل متوسطة صالح سعدي

وببلدية كركرة داىرة تمالوس حيث وصل منسوب المياه الى 50سم بالاضافة الى فتح عدد من البالوعات وتسهيل حركة السير بطريق الكورنيش القصر الاخضر.

وبحي الاخوة عياشي “لاسيا” ومنعرجي بيكيني وماركات بالواجهة البحرية وبمفترق الطرق الرئيسة حي الممرات وحي 500مسكن وحي 20اوث 55 وحي لوكيل بداخل 03سكنات قصديرية بحوالي 20سم، مع معاينة السكنات المحادية للوادي.

كما تم ازلة الاوحال لنفق السفلي لساحة اول نوفمبر طريق ليلو على اثر انزلاق اتربة بطريقة الوطني اب44، مع تامين مكان سقوط جزء من ارضية بالطريق المؤدي الى حي بني مالك حفرة بعمق 03م و قطر 03متر .

حراسة امنية على اثر سقوط اسلاك كهربائية ذات ضغط عالي على اكواخ قصديرية وكذا وكانت مصالحنا قد وضعت جهازا امنيا متحركا مباشرة مع تساقط اولى قطرات الامطار يقوم بدوريات على النقاط السوداء عبر مختلف المناطق والدوائر لتمكينه من التوجيه والتدخل السريع والآني،

وطالما أن فعالية النشرية الخاصة يبقى ساري المفعول الى تدعوا مصالحنا كافة المواطنين الى توخي الحيطة والحذر، وتنصحهم باتباع جملة النصالح و الارشادات والتدابير الوقائية التي تطلقها جميع المصالح المختصة.