بالصور.. هذا ما خلفته سيول الأمطار في تبسة

شهدت بلدية الشريعة مساء اليوم تساقطا غزيرا للأمطار استغرق عدة ساعات.

أدت إلى تسجيل خسائر مادية كبيرة بعدد من الأحياء والمنازل التي غمرتها المياه.

حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية في حينها لامتصاص المياه من المنازل المتضررة.

وشهدت بلديات أخرى من بينها تبسة، والماء الأبيض والونزة، والحويجبات تساقط كميات غزيرة من الأمطار.

تسببت في عديد الخسائر المادية، وفي احتراق عدادات كهربائية بثلاث عمارات بعاصمة الولاية.

وسقوط عمود كهربائي تدخل عناصر الحماية المدنية لإخماد النيران الناجمة عنه.

من جهتها أفادت خلية الاتصال بالولاية بأن وفدا عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية سيحل غد الجمعة بمدينة الشريعة.

للوقوف على حجم الأضرار الناجمة عن هذه الفيضانات و إعداد تقرير حول الوضعية لإيداعه لدى الهيئات المركزية.

السيول خلفت وفاة شخص فيما تم إنقاذ شخصين آخرين كانو على متن سيارة جرفتها السيول حسب مصالح الحماية المدنية.