بالصور.. هذا ما سيبهركم في “بوﭬرون” خلال شهر رمضان على قناة النهار

سيستمتع الجزائريون خلال 28 يوما من أيام شهر رمضان المبارك على قناة “النهار” بالعمل التلفزيوني الضخم “بوﭬرون”.

وقد وصلتنا أولى لقطات المسلسل الذي يجمع العديد من الممثلين الجزائريين.

اين جمعت اللقطات الاولى من المسلسل بين الاحترافية عند المخرج والفريق السنيمائي وروعة ودقة الديكور.

كما تبين أن العمل يعتبر قفزة نوعية في الصناعة السنيمائية الجزائرية

حيث يعود حميد عاشوري، نوال زعتر، فوزي سايشي، كمال بوعكاز، ريم غزالي، كريمة فريد “خالتي بوعلام” بالمشاهد إلى العصور الغابرة.

كما يشارك في المسلسل الذي سيبهر المشاهد ثلة من الفنانين من الجيل الجديد كإسلام زنغا، موني بوعلام.

وعادل إيبيزا، زكار محمد وكوكبة أخرى من الفنانين الشباب.

المسلسل خصصت له إمكانيات مادية ضخمة ليكون أول عمل فني سينمائي بتقنية K4.

إنتاج جزائري مائة بالمائة، من حيث التمثيل والإخراج وكل ما تعلق بالموارد البشرية.

والإمكانيات المادية واللوجيستية بأحدث التقنيات السينمائية في الإخراج والمعالجة.