بالصور … هذا ما قام به سكان المسيلة مع “عياش”

قام سكان بلدية مسيف بالمسيلة، القريبة من مكان تواجد “عياش”، بلفتة إنسانية تدل على تلاحم أبناء المنطقة والشعب الواحد في كل الأوقات.

حيث أقدم أهالي سكان “مسيف”، بجلب مؤونة من أكل وشرب لكل المرابطبين والساهرين على حالة الأخ “عياش”.

خاصة بعد توافد الألاف والعديد من المتضامنين من الشعب، جاؤوا من كل ربوع الوطن، أين وجدوا كل المستلزمات، لتصور لنا صورة أخرى من تلاحم أبناء الشعب الواحد.

اللفتة لاقت إستحسانا كبيرا لدى الحاضرين أو من المتفاعلين عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

للإشارة، لاتزال عملية الإنقاذ متواصلة لحد الساعة، وكل ما أشيع حول حالة “عياش” بأنه توفي خالية من الصحة.