بالصور.. هذا ما وصل إليه مشروع تهيئة واد الحراش

عاينت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، والوفد المرافق لها، اليوم الثلاثاء، مشروع تهيئة واد الحراش، وذلك بحضور الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للحراش، ورئيس بلدية الحراش، والهيئات المعنية.

وحسب بيان للوزارة، يعد مشروع تهيئة واد الحراش من أحد أهم المشاريع الإستراتيجية بالجزائر العاصمة. ويحظى بأهمية خاصة من طرف رئیس الجمهورية. كون إنجازه سيكون مفتاح لحل مشكلة التلوث وتهيئة جميع الوديان الأخرى المرتبطة به. من أجل الحفاظ على النظم الإيكولوجية والبيئية، ناهيك عن الشق الجمالي الذي سيضفيه هذا المشروع على العاصمة.

ويكمن الهدف من الزيارة للوقوف على مدى تقدم الأشغال بمشروع تهيئة واد الحراش ومعرفة ما مدى إحترام الآجال المحددة لإنهاء المشروع. وكذا الإطلاع عن كثب لتذليل العراقيل والصعوبات التي تقف أمام الجهات المكلفة بالانجاز لإكمال هذا المشروع.

وفي ذات السياق، أسدت الوزيرة توجيهات بضرورة الإسراع في اتمام المشروع والرفع من وتيرة الأشغال، قصد تسليمه في الآجال المحددة.

مذكرة بأهمية المشروع لما له من أبعاد إجتماعية، إقتصادية وبيئية، عن طريق إنشاء فضاءات رياضية وترفيهية جديدة لفائدة المواطن والوقاية من الفيضانات الكبيرة والتقليل من التلوث الصناعي والحضري.

