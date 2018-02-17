بالصور.. هذا هو الفرق بين أنصارنا وأنصارهم

الرياضة
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بالصور.. هذا هو الفرق بين أنصارنا وأنصارهم
بقلم عبد النور حواز

صنع أمسية اليوم أنصار “فولفسبورغ” الألماني صورة حضارية مُميزة في لقاء فريقهم ضد بايرن ميونيخ في الأسبوع 23 من البوندسليغا.

حيث قاموا بتنفيذ تهديداتهم وترك مقاعد المُدرج الجنوبي فارغة منذ بداية اللقاء إلى غاية الدقيقة 19 و45 ثانية إحتجاجا على سوء النتائج.

وعادت جماهير الفولفي لملأ المُدرج بعد إنقضاء الوقت الذي يُشير لتاريخ تأسيس النادي عام 1945.

وجاءت طريقة إحتجاج أنصار فولفسبورغ الحضارية في وقت تنتشر ظاهرة إجتياح الميدان في ملاعبنا بسبب وبدون سبب.

أخرها اليوم أين قام أنصار إتحاد بلعباس بإجتياح الميدان بين شوطي اللقاء الذي جمع فريقهم بمولودية وهران.

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