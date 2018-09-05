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بالصور..هذا هو الفندق الذي سيحتضن الخضر في غامبيا

الرياضة
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بالصور..هذا هو الفندق الذي سيحتضن الخضر في غامبيا
بقلم يونس رزيق

إختار المناجر العام للمنتخب الوطني فندق أوسيون باي بالعاصمة الغامبية “بانجول” كمكان لإقامة الخضر خلال فترة تواجدهم هناك من 06 سبتمبر إلى 09 من نفس الشهر.

ويقع فندق أوسيون باي على بعد 26 كلم من مطار بانجول الدولي، حيث تم تخصيص حافلتين لنقل أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي من المطار إلى الفندق.

وسبق للمنتخب الوطني وأن أقام في نفس المكان سنة 2012 عندما فاز أشبال الناخب الوطني آنذاك وحيد حاليليوزتش على منتخب العقارب بنتيجة 2-1

وسيكون فندق أوسيون باي تحت تصرف المنتخب الوطني بأكمله، بإستثناء 4أو 5 غرف التي يبيت فيها بعض السياح.


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