بالصور.. هذا هو الفندق الذي سيقيم فيه الخضر خلال كان الكاميرون

كشف موقع “أكتو كاميرون” أن المنتخب الجزائري قد باشر تحضيرات تنقله إلى مدينة دوالا الكاميرونية تحسبا لإنطلاق منافسة كأس أمم إفريقيا 2021.

وكشف الموقع الكاميروني أن المنتخب الجزائري سيصل إلى مدينة دوالا يوم 6 جانفي المقبل، حيث سيقيم أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي بفندق أونومو (ثلاث نجوم).

ويبعد فندق أونومو بـ5 كيلومتر عن مطار المدينة، ويبعد بـ 2 كلم عن وسط المدينة، كما يحتوي على 152 غرفة، مسبح، قاعة رياضة، وثلاث مطاعم.

للتذكير فإن المنتخب الوطني يتواجد في المجموعة الخامسة رفقة كل من سيراليون، غينيا الإستوائية وساحل العاج.