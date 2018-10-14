بالصور.. هذا هو الفندق الذي سيقيم فيه الخضر في البنين

إختار الإتحاد الجزائري لكرة القدم، فندق “أزالاي”، ليكون مقر إقامة التشكيلة الوطنية، بعاصمة البنين، كوتونو، إستعدادا لمباراة العودة أمام البنين.

وإختار الإتحاد الجزائري لكرة القدم، فندق “أزالاي”، بالنظر لقربه من الملعب الذي سيحتضن هذه المواجهة، ولتوفره على الشروط الملائمة التي تضمن راحة الخضر.

ويبعد فندق “أزالاي”، (أربعة نجوم)، تسعة كيلومترات، عن ملعب “الصداقة”، الذي سيحتضن المباراة المرتقبة بين منتخب البنين، ونظيره الجزائري.

وكشفت مصادر “النهار”، أن أرضية ملعب “الصداقة”، ليست بالجيدة، لكنها مقبولة على العموم، حسب المناجير العام للمنتخب الوطني، حكيم مدان.