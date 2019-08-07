بالصور.. هذا هو القميص الجديد للمنتخب الوطني

سيكون الجمهور الجزائري على موعد مع إكتشاف حُلة جديدة للمنتخب الوطني ولكن بطابع “تاريخي” في الأيام القليلة القادمة.

ونشرت الشركة المُكلفة بتسويق قميص “أديداس” في الجزائر، الشكل الجديد الذي سيُعرض للبيع من هنا فصاعدا.

وأضافت شركة “أديداس” نجمة ثانية لزي أشبال جمال بلماضي، والذين سيظهرون في حُلة رائعة في قادم المحافل.

ونلفت النظر بأن هذا القميص يُعتبر “collector” وهو ما يعني بأنه سيتوفر للبيع بأعداد محدودة فقط.

ويُشبه القميص الجديد لمُحاربي الصحراء كثيرا ذلك المُخصص لألمانيا والمكسيك، ويُرتقب أن يصنع الحدث في الأسواق قريبا.

يُشار بأن قميص الأفناك أصبح المطلوب رقم واحد في الأسواق مؤخرا، بعد المُشاركة التاريخية لزملاء رياض محرز في دور مصر.