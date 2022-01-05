بالصور.. هذا هو الملعب الذي سيحتضن ودية الخضر أمام غانا

نشر الإتحاد الجزائري لكرة القدم، صورا لملعب المدينة التعليمية في قطر، والذي سيحتضن مواجهة الخضر أمام غانا، اليوم الأربعاء.

وظهر الملعب المونديالي في أبهى حلة، قبل استقبال المواجهة بين الخضر والبلاك ستارز، في إطار تحضيراتهما لـ”الكان 2021″ في الكاميرون.

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وآجرى أمسية الثلاثاء المُنتخب الوطني الجزائري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة غانا الودية المقررة اليوم الأربعاء بحضور مبولحي وبن رحمة.

وعرفت الحصة التدريبية اندماج كل من حارس الاتفاق السعودي رايس وهاب مبولحي. ولاعب ويستهام يونايتد الانجليزي سعيد بن رحمة لأول مرة منذ بداية التربص.

في حين شهدت الحصة التدريبية عودة المهاجم إسلام سليماني الذي غاب عن الحصص التدريبية الماضية. وكذا الثنائي جمال الدين بن العمري وبغداد بونجاح بعد غيابهما أمس.

ونشير الى عدم اندماج قائد الخضر ونجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز في التدريبات.

وكشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم عن هوية القناة التي ستبثّ مباراة الخضر اليوم أمام منتخب غانا في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت أن التلفزيون العمومي نال حقوق بث المباراة رسميا. وسيبث اللقاء على القناة الأولى والسادسة بداية من الساعة الـ 17:00 مساءا بالتوقيت المحلي على أرضية ميدان المدينة التعليمية.

كما أكد المصدر ان أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي سينشّطون المباراة بالبدلة البيضاء فيما سيلعب منتخب “النجوم السوداء” بالفريق الأصفر.

وينتظر عشاق المستديرة. مباراة من العيار الثقيل بالنظر إلى المستوى الكبير الذي يملك المنتخبان.