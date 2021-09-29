بالصور.. هذا هو لقاح “كورونا فاك” المصنوع في الجزائر

شرع اليوم الأربعاء، “صيدال” قسنطينة، في إنتاج أولى كوطة من لقاح كوفيد “كورونا فاك” التابع لمختبر “سينوفاك” الصيني. وقام، الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، بتدشين المصنع، حيث أشرف على خروج أول دفعة من اللقاح.

وفي كلمة له، على هامش التدشين، قال أيمن بن عبد الرحمان، “نحن نفتخر بالإطارات الذين حققوا هذا الانجاز العظيم”. تابعا “وسنمضي بهكذا انجازات مثل صيدال التي دخلت مجال البيوتكنولوجي المعقد”.

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وكشف الوزير الأول، أن مجمع صيدال وبخبرته سيعزز اكتفائنا الذاتي وأمننا الصحي. وسيتيح –يضيف وزير المالية- إمكانية إنتاج لقاحات أخرى مستقبلا.