بالصور.. هذا هو جديد الفاف

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأربعاء، عن توقيع الرئيس وليد صادي وهانز أندرياس فينستاد المستشار الخاص لرئيس الإتحاد النرويجي لكرة القدم.

وجرى الاتفاق بمقر الفاف بدالي براهيم، بين الإتحاد الجزائري و النرويجي. بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في تطوير كرة القدم النسائية والتكوين المتخصص.

ويسعى رئيس الفاف وليد صادي لتطوير الرياضة النسائية بالاعتماد على مختصيين أكاديمين في المجال، كما يريد إبرام اتفاقيات أخرى. لمنح تقدم كبير للرياضة الجزائرية عامة.

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