بالصور.. هذه الطرقات مفتوحة لحركة المرور في تبسة

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية تبسة منذ صبيحة اليوم لفتح العديد من الطرقات، وانقاذ العائلات والسيارات العالقة بسبب الثلوج.

حيث تدخلت على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بالمكان المسمى الخنقة بكارية.

الذي شهد حركة مرور بطيئة اين تم إخراج سيارة سياحية عالقة وتم فتح ومراقبة حركة المرور.

كما فتحت الطريق الوطني رقم 16 تبسة بإتجاه الماء الابيض بالمكان المسمى فج تنوكلة والطريق الوطني رقم 83 بالمكان المسمى فج القعقاع.

الطريق الوطني رقم 82 على مستوى النقطة الكليموترية 16 فج قوراي طريق الكويف وطريق عين الزرقاء بإتجاه المركز الحدودي المريج.

اين تم إخراج حوالي 16 سيارة على متنها أشخاص وعائلات بما فيهم عائلات من قسنطينة والبرج وعائلة من تونس.