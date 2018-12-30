بالصور.. هذه المحطة الجديدة للمسافرين بمطار هواري بومدين الدولي

قام وزير الأشغال العمومية عبد الغني زعلان اليوم الأحد بزيارة تفقدية للمحطة الجديدة للمسافرين بمطار هواري بومدين الدولي.

ووقف الوزير عن قرب على اللمسات الأخيرة لانجاز كل من المحطة الجديدة للمسافرين بمطار هواري بومدين الدولي قبل دخولها حيز الخدمة وكذا ربط هذا الأخير بشبكة السكة الحديدية.

كما عاين الوزير برج المراقبة و مختلف مداخل و مخارج المطار الدولي.

خلال هذه الزيارة، أكد الوزير على ضرورة التنسيق بين مختلف المصالح الخدماتية والأمنية قصد توفير خدمات نوعية ترقى إلى مستوى هذا الانجاز الهام.