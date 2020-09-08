بالصور.. هذه تدخلات الحماية المدنية بتبسة نتيجة هطول الأمطار

دخلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة، نظرا للاضطراب الجوي الذي شهدته الولاية مساء أمس، وإلى غاية ساعة متأخرة، منذ الساعات الأولى.

أين تم وضع جهاز أمني لمراقبة حركة المرور عبر الطرق والطرق الرئيسية، حسب بيان لخلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية بتبسة.

كما تم إجراء زيارات مراقبة لكافة الأحياء، أين تم تسجيل عدة تدخلات متفرقة حوالي 40 تدخل.

وتمثلت هذه التدخلات في امتصاص مياه من داخل 20 منزل موزعة عبر أحياء تراب الزهواني، وطريق قسنطينة بشارع هواري بومدين، وحي المرجة.

وحي 414 سكن، وحي سكانسكا، وحي المطار وبالحمامات بحي صميدة علي.

كما تم امتصاص مياه من مداخل7 عمارات بحي فاطمة الزهراء، بطريق قسنطينة، وحي 414 سكن.

وتم اخراج 3 سيارات عالقة، منها سيارة عالقة بقناة صرف صحي على مستوى الطريق الوطني رقم 10 وسيارتين بحي 600 سكن.

وامتصاص مياه من داخل حفرة للصرف الصحي بحي لاروكاد، ومرآب خاص بالدجاج ببئر الذهب.

كما تم تسجيل سقوط جدار منزل مما تسبب في تسرب للغاز بحي تراب الزهواني بتبسة.

وأشار البيان، إن منسوب المياه بلغ 20 إلى 40 سم.

هذا ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية، بإستثناء خسائر مادية.