بالصور…هذه تفاصيل إنجاز قطب جامعي بسيدي عبد الله وإقامات جامعية بالعاصمة

شرع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار رفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ في تفقد مشاريع إنجاز قطب جامعي وإقامات جامعية بالعاصمة.

أين سيتم إنجاز 8 آلاف مقعد بيداغوجي بجامعة بوزريعة، حيث وصلت نسبة الإشغال بالجناح “أ” 37 بالمائة ويظم 1000 مقعد بيداغوجي.

بالإضافة إلى مكتبة مركزية بـ 1000 مقعد، أما الجناح “ب” فنسبة الأشغال به وصلت إلى 78 بالمائة ويظم جناحين للتعليم.

بـ 4 آلاف مقعد بيداغوجي و7 مدرجات، ناهيك عن مكتبة.

أما الجناح “س” فقد تم إستلامه في شهر سبتمبر ويظم 4 آلاف مقعد بيداغوجي.

كما سيتفقد الوزير والوالي مشروع إنجاز إقامة جامعية بـ 4 آلاف سرير بحي الجرف بلدية باب الزوار، والتي تظم مطعم جامعي.

بـ 800 مقعد، بالإضافة إلى إدارة ومسكنين وظيفيين حيث وصلت نسبة الأشغال إلى 90 بالمائة.

أما القطب الجامعي فيظم 20 ألف مقعد بيداغوجي وإقامة جامعية بـ 11 ألف سرير في المعالمة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله.

ويظم 20 ألف مقعد بيداغوجي به مركز للبحث ومكتبة مركزية بـ 1000 مقعد كما يظم 5 جامعات.

وتبلغ نسبة الأشغال 46 بالمائة، وسيتم تسليمه آخر أيام هذه السنة 2019.

أما الإقامة الجامعية بـ 11 ألف سرير فتتكون من 5 إقامات كل إقامة بها ألفين سرير بالإضافة إلى ألف سرير أخرى.

نسبة الأشغال تتراوح 68 بالمائة، وحددت مدة تسليمها في 15 مارس 2019.