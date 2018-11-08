بالصور.. هذه تفاصيل الارهابيين وعائلاتهم الذين سلموا انفسهم في سكيكدة

سلم اليوم الإرهابي “ف. بلال” المكنى أبو أيمن ثابت نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة الشكايل سيوان القل في سكيكدة.

الإرهابي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1998، كان رفقة عائلة مكونة من ثلاثة نساء وثمانية أطفال، أربعة بنات وأربع أولاد.

و يتعلق الأمر بكل “ف.مليكة” المكناة مريم زوجة الإرهابي “ف. بلال” رفقة خمسة أبناء ، ولدان وثلاثة بنات.

“ف.زينب” المكناة زينب زوجة الإرهابي “ب. محمد” المكنى أبو عبيدة المقضى عليه سابقا، رفقة ثلاثة أبناء ولدان وبنت.

“ت.آمنة” المكناة آمنة زوجة الإرهابي “ب.محمد” المكنى الزوبير المقضى عليه سابقا وهي حامل في شهرها الثامن.

في حين تم استرجاع بندقية آلية من نوع كلاشينكوف، ثلاثة مخازن مملوءة و ستة هواتف نقالة.