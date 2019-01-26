بالصور.. هذه تفاصيل عملية البحث جثة شهيد الحماية المدنية محمد عاشور

تتواصل عملية البحث عن عون الحماية المدنية عاشور محمد لحد الساعة بالبويرة، التي يشرف عليها مباشرة المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف.

وفي اليوم الثالث، وبعد قدوم فرق الدعم والمتمثل في الفرق الخاصة للغطاسين وفرقة السينوتقنية و فرقة البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة.

تحدد عدد الاعوان الى 500 عون بمختلف الرتب، تم تقسيم حيز التدخل الى عدة أقسام.

الجزء الاول من مكان سقوط الضحية بوسط المدينة إلى غاية مسجد واد الدهوس عبر القنوات صريف المياه لمسافة 02 كلم.

الجزء الثاني عبر قنوات المياه من مسجد واد الدهوس إلى مجمع تصريف المياه الفائضة.

اين كان منسوب المياه مرتفع جدا، بحيث تم ثقب في الاحواض جمع المياه المتواجدة قبل مجمع تصريف المياه الفائضة.

مع إنشاء خندق عمودي لتصريف مياه المجمع نحو واد الدهوس، لهدف خفض منسوب المياه في مجمع تصريف المياه الفائضة.

وكذا عبر القنوات من مسجد واد الدهوس إلى مجمع المياه لمسافة 800 متر.

هذا ما سمح بالقيام بعملية تمشيط واسعة داخل القنوات من مكان سقوط الضحية الى غاية مجمع تصريف المياه الفائضة.

كما تم تخصيص فرق للغطاسين لتمشيط في واد دهوس عبر 04 نقاط في كل نقطة.

تم تخصيص 120 عون وغطاس، بالإضافة إلى تمشيط ضفاف الواد بالفرق السينوتقنية على مسافة 12 كلم.