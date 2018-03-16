بالصور.. هذه حقيقة “القسم الفيراج” بالمسيلة

أحدثت صور “القسم الفيراج” بالمسيلة ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتداول نشطاء على الفايسبوك صورا لقسم بمتوسطة الشهيد سعدي صالح “الجديدة” بسيدي عامر في ولاية المسيلة.

والهندسة المعمارية للقيم توحي بأنه يقع في منعطف، ما جعل كل من شاهد الصور يصفه بـ”الفيراج”.

هناك صفحات تحدثت عن هذا القسم الذي وصفوه بـ”الغريب”.

فيما قال العارفون بالشؤون التربية بالمدينة أن أصل القسم عبارة عن مكتبة للمطالعة.

وأن سبب استخدامه كقسم راجع للضيق الذي تعاني منه المؤسسة التربوية الجديدة “المتوسطة”.

حيث عمد الأساتذة لاستعماله كقسم بعد تسجيل قلة الأقسام في المؤسسة التربية.