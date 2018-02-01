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بالصور..هذه هي الأثار الموجودة تحت محطة ميترو ساحة الشهداء

أخبار الجزائر
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بالصور..هذه هي الأثار الموجودة تحت محطة ميترو ساحة الشهداء
بقلم أمينة داودي

وجد القائمون بالأشغال بميترو ساحة الشهداء آثارا تعود لتاريخ 40 ميلادي، الأمر الذي أدى إلى المحافظة عليها وتصنيفها.

وتقع محطة ميترو ساحة الشهداء بمنطقة ذات مخزون أثري جد هام.

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