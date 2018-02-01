بالصور..هذه هي الأثار الموجودة تحت محطة ميترو ساحة الشهداء

وتقع محطة ميترو ساحة الشهداء بمنطقة ذات مخزون أثري جد هام.
ستفرج السلطات الولائية بسكيكدة عن القائمة الاولية لحصة السكن الايجاري العمومي الأحد المقبل.
القائمة مخصص للقضاء على السكن الهش ببلدية عزابة.
وحسب مصادر مقربة للنهار فإن السلطات…
شهددت اليوم مدينة الغزوات حالة حزن شديدة جراء حادث انقلاب قارب صيد ليلة أمس بسواحل الغزوات بولاية تلمسان.
وحسب مصادر النهار فان القارب كان يقل صيادين…
إلتمست محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة أحكام ما بين 3و20 سنة في حق5 متهمين بإختطاف الرضيع ليث من مستشفى إبن باديس.
وتعود حيثيات القضية لجوان 2014…
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