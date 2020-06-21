بالصور.. هذه هي الإجراءات الوقائية التي إتخذتها الوكالات التجارية للجوية الجزائرية

الوطني
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بالصور.. هذه هي الإجراءات الوقائية التي إتخذتها الوكالات التجارية للجوية الجزائرية
بقلم فوزية.م

إتخذت، اليوم الأحد، الجوية الجزائرية جملة من التدابير الوقائية تجنبا لتفشي فيروس كورونا عبر مختلف وكالاتها التجارية بعدما استأنفت نشاطها اليوم.

وكشفت صور نشرتها الجوية الجزائرية، عبر صفحتها الرسمية، عن مدى تطبيق الوكالات التجارية للإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير المتخذة ضد فيروس كورونا.

واشارت الجوية الجزائرية أن تطبيق هذه التدابير جاء لضمان صحة وسلامة الزبائن والمتعاملين والموظفين لديها، وذلك وفقا لأعلى المعايير.

وتظهر الصور إلزامية الزبائن بإستخداماللمعقم الكحولي في الوكالة، وكذا عرض الزبائن لفحص درجة الحرارة بالاستعانة بجهاز فحص درجة الحرارة.

كما أظهرت الصور ايضا تثبيت حاجز زجاجي في مكاتب الوكالات للفصل بين الزبون والموظف، احتراما لمسافة البعد بينهما.

هذا وأعلنت الجوية الجزائرية صبيحة اليوم استئناف العمل عبر وكالاتها التجارية، بعد توقف العمل فيها بسبب جئحة كورونا.


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