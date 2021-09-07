بالصور.. هذه هي الحافلة الجديدة التي ستستقبل أبطال الأولمبياد

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن الحافلة الجديدة التي ستكون تحت تصرف إتحادية ذوي الإحتياجات الخاصة لإستقبال أبطال الجزائري المتوجين في الألعاب البرالمبية طوكيو 2020 يوم غد بمطار هواري بومدين.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد ضجت قبل يومين بالحديث عن الاستقبال المهين الذي تعرض له أبطال الجزائر من ذوي الهمم العالية، وذلك بعد عودة الفوج الأول من مشاركته في الألعاب “البارالمبية” التي تحتضها حاليا العاصمة اليابانية طوكيو.

وتداول رواد المواقع الافتراضية صورا توثق لحظة نقل أبطال الجزائر “البارالمبيين” من المطار، على متن حافلة صغيرة وقديمة، تم تأجيرها من أحد الخواص وتعمل على خط “زرالدة – محطة 2 ماي” بالعاصمة، حيث لا تراعي الوضع الخاص برياضيي هذه الفئة، في حال الصعود أو النزول منها.

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