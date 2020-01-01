بالصور.. هذه هي وجهات لاعبي الخضر خلال عطلة نهاية السنة

إستفاد لاعبي المنتخب الوطني من عطلة قصيرة تزامنا مع نهاية السنة للإحتفال برأس السنة الميلادية، بإستثناء الدوري الإنجليزي الذي لم يتوقف خلال هذه الفترة.

وكانت الوجهة المفضلة للعديد من لاعبي المنتخب الوطني إلى الإمارات العربية المتحدة وتحديدا إلى إمارة دبي التي إستقطبت العديد من اللاعبين، على غرار بن سبعيني، فرحات، وبن زية.

فيما فضل لاعب ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر آداء مناسك العمرة، رفقة المدافع مهدي تاهرات، وأسامة درفلو.

كما توجه اللاعب زين الدين فرحات رفقة عائلته الصغيرة إلى جزر المالديف، أما المدافع عدلان قديورة فقد إستمتع بعطلته بالعاصمة القطرية الدوحة.