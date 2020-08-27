بالصور.. هذه وضعية الطريق السيّار بعد الحادث المروري بخميس الخشنة

أخبار الجزائر
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بالصور.. هذه وضعية الطريق السيّار بعد الحادث المروري بخميس الخشنة
بقلم أمينة داودي

أفادت الجزائرية للطرق السيّارة عن تواصل عملية إجلاء الشاحنة المتسببة في الحادث على مستوى الطريق السيّار.

وأضاف بيان للجزائرية للطرق السيارة، أنه تم تنظيف أروقة الطريق من بقايا مخلفات الحادث المتمثلة من بقايا الحديد والمعادن.


وكانت مصالح الجزائرية للطرق السيّارة قد تدعمت بمصالح الدرك الوطني ومصالح الحماية المدنية مجندون لحد الساعة لإعادة حالة السير إلى الطريق.
وأشار البيان، إلى أنه تم تسجيل إختناق مروري كبير يبدأ من الأربعطاش إلى موقع الحادث بخميس الخشنة، بالإضافة إلى اختناق آخر على مستوى الطريق الاجتنابي إلى بودواو .


من جهتها دعت الجزائرية كافة مستعملي الطريق السيار الى التحول نحو الطريق الوطني رقم 05 لتفادي الازدحام .


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