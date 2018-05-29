بالصور .. هكذا أصبحت توسعة مطار الجزائر قبيل أشهر من تدشينها

تحصل موقع النهار أونلاين على صورة لمشروع توسعة مطار هواري بومدين الدولي الجديد قبيل أشهر من تدشينه.

حيث تفقد اليوم الثلاثاء، الوزير عبد الغني زعلان، موقع أشغال مشروع توسعة مطار هواري بومدين الدولي والذي بلغت نسبة أنجازه 87 بالمائة.

وقام الوزير خلال زيارته بتفقد أشغال إعادة الاعتبار للمدرج الرئيسي للهبوطي وأشغال إنجاز برج المراقبة الجديد والفندق الجديد للمطار.

كما عاين مشروع ربط شبكة السكة الحديدية بمطار هواري بومدين وذلك من محطة باب الزوار إلى غاية المطار على مسافة 2.8 8كم والذي يحتوي على نفق أرضي بطول 1.4 كم ومحطة أرضية ذات طابقين.