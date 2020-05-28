بالصور..هكذا أصبحت طائرات الجوية الجزائرية بعد إعادة تجهيزها

انتهت مديرية الصيانة التابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، من إعادة تهيئة العديد من الطائرات التابعة للأسطول الجوي للمؤسسة، بما يتماشى والاحتياجات الجديدة لمسافري الطيران المدني.

وتحصلت “النهار أونلاين” على صور حصرية، تكشف عن التغيرات الجديدة التي أصبحت عليها الطائرات من طراز “بوينغ 737/800 NG ” تتسع لـ142 مقعد في انتظار تعميم العملية لتشمل ما تبقى من طائرات الأسطول الجوي.

وبحسب ما تظهره الصور، فإن الطائرات تم تجهيزها بشاشات تلفاز على مستوى المقاعد كما تم إعادة تجهيزها بمقاعد جديدة وتجهيزها أيضا بسجادة تغطي أرضية الطائرة، في انتظار الشروع في إعادة استغلالها مباشرة عقب رفع الحجر الصحي المفروض منذ أزيد من شهرين.

ولم تتوقف مديرية الصيانة منذ إعلان الجزائر عن فرض الحجر الصحي في إطار مجابهة كورونا فايروس كوفيد 19 عن العمل وصيانة طائرات الأسطول الجوي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وكانت إدارة الشركة، قد أعلنت منذ حوالي أسبوعين عجز مالي قدر بأربعة ألاف مليار سنتيم بسبب توقف رحلاتها الجوية الداخلية والخارجية بسبب جائحة كورونا.