بالصور.. هكذا أصبح شكل الطفلة غنى بو حمدان نجمة ذا فويس كيدز

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورا حديثة للطفلة السورية التي لاقت إعجاب العالم العربي خلال مشاركتها في برنامج ذا فويس كيدز سنة 2016.

ونشرت نجمة ذا فويس كيدز، غنى بو حمدان، صورا حديثة لها على صفحتها بأنستغرام، ظهرت فيها وقد ودعت الطفولة تماماً وأصبحت شابة.

وعُرفت غنى بو حمدان خلال مشاركتها في الموسم الأول من برنامج ذا فويس كيدز 2016، حيث استطاعت أن تخطف قلوب الحكام وتبكيهم في مرحلة الصوت وبس.

وأدت غنى في البرنامج، أغنية “أعطونا الطفولة”، ولم تتمالك دموعها وبكت بشدة على المسرح.

للإشارة، بعد خروج غنى بو حمدان من برنامج ذا فويس كيدز، واصلت مشوارها الفني وطرحت عدد من الأغاني منها أغنية “زهرة نيسان”.

كما تشارك غنى، في العديد من الحفلات منها حفل أقامته مباشر عبر يوتيوب في شهر أفريل الماضي.