بالصور.. هكذا أصبح شكل بطل سنوات الضياع بعد 13 عاما

عرف المسلسل التركي سنوات الضياع​ نجاحا كبيرا وانتشارا في الوطن العربي بالتزامن مع عرضه قبل حوالي 13 سنة.

وعرض المسلسل على شاشة “أم بي سي” عام 2008، ويعتبر من اكثر الأعمال التي لاقت رواجا واسعا ونجاحا كبيرا في العالم العربي.

ويكمن نجاح هذا المسلسل بأبطاله الذين يمتلكون مقوّمات تمثيلية عالية وكاريزما قويّة جذبت المشاهد بشكل كبير.

ويهتم الجمهور، بمتابعة آخر أخبار النجوم الأتراك الذين أحبوهم من خلال أعمالهم الدرامية المترجمة.

ومن أهم أبطال المسلسل، الممثل التركي “بولنت إينال”، والذي أدى دور “يحيى” بالمسلسل، والذي تغير منظره كثيرا عن ما كان عليه في المسلسل.

وبدا تقدم السن واضحا على النجم “بولنت إينال”، كما أنه أطلق لحيته لتتماشى مع مظهره في آخر أعماله الدرامية.

ولا شك إن الجمهور متشوق لرؤية إينال من جديد بعد أكثر من 13 سنة على عرض “سنوات الضياع”.

ولعب الممثل ​بولنت إينال​ دور يحيى إلى جانب الممثلة ​توبا بويوكستون​ التي جسّدت شخصية لميس.

ونشر بولنت، عبر حسابه الخاص على انستغرام، صورا له بلحية طويلة غيّرت من ملامحه قليلا التي اعتدنا عليها قديما.

ومسلسل “سنوات الضياع”، هو مسلسل درامي اجتماعي تركي مدبلج إلى العربية باللهجة السورية عرض على قناة “إم بي سي 1”.

وكان “سنوات الضياع”، ثاني مسلسل تركي مدبلج إلى العربية باللهجة السورية. حيث حقق شهره كبيرة جداً في وقته خصوصا في العالم العربي.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp