بالصور.. هكذا إحتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد إبنتها الكبيرة وسط الحجر

احتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، بعيد ميلاد إبنتها الكبيرة “ميلا”، والذي يصادف يوم مولدها هي كذلك.

ونشرت نانسي عجرم صورا من الإحتفال والذي اقتصر على أفراد العائلة بسبب الوضع الصحي، على صفحتها بموقع “تويتر”.

وكتبت نانسي: “أول حب بحياتي وأول فرحة بعمري.. كل سنة وإنت نور عيوني ودقات قلبي اللي ما بتنعد… عيدك أحلى أعيادي”.

هذا وإحتفل الحساب الرسمي لجائزة ​”World Music Awards”​، بعيد ميلاد الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​.

ونشر الحساب عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لنانسي، وكتب: “عيد ميلاد سعيد للنجمة اللبنانية الجميلة.. الحاصلة على جوائز الموسيقى العالمية عدة مرات”.