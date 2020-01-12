بالصور.. هكذا إحتفل الأطفال المصابون بالسرطان في وهران بيناير

تم في وهران تنظيم حفل لقرابة الـ 50 طفل من المصابين بداء السرطان، والأطفال الأيتام بمناسية رأس السنة الأمازيغية.

في مبادرة تستحق الثناء والتشجيع قامت ناشطة في مجال المساعدة الانسانية تيار نوال، بقاعة الحفلات “مونو” وسط المدينة.

وحضر الحفل النائب البرلماني مير محمد الصغير والسيناتور كازي ثاني عبد الحق، وعمي الهاشمي المعروف بنشاطاته الانسانية كذلك.

الحفل الغنائي تضمن عروضا عديدة، نشطها المهرج والبهلواني والساحر، وتوج بتوزيع العديد من الهدايا على الأطفال.

وقالت تيار نوال انها هذه المرة إقامت هذا الحفل بمناسبة رأس السنة الأمازيغية، خارج أسوار مستشفى الأطفال المصابين بالسرطان، لجعل الأطفال يحتفلون في جو عائلي، بخاصة أن العديد من الضيوف استقدموا عائلاتهم.

تتوجه صاحبة المبادرة بالشكر لكل من ساهم في تنظيم وإنجاح هذا الحفل، واعدة بأن مثل هذه الحفلات ستتكرر في المستقبل، لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال اليتامى، والأطفال المصابين بالسرطان.