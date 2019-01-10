بالصور … هكذا إحتفل براعم دار الحضانة في سيدي اعباز بإحتفالات يناير بغرداية

في صور تظهر التنوع الاثني الذي يطبع الحياة الاجتماعية بولاية غرداية احتفل براعم دار الحضانة بمنطقة سيدي اعباز بيناير على طريقتهم الخاصة من خلال إرتداء كل طفلة وطفل البسة تقليدية.

وكذا القيام بنشاط يعبر عن هويته مما شكل صورة تعبر عن التنوع وعمق الهوية الجزائرية.

هذا ركزت دار الحضانة على ضرورة حضور أولياء البراعم من اجل مشاركة ابنائهم الاحتفالات الخاصة برأس السنة الأمازيغية لأجل غرس الهوية الوطنية وسط أطفالهم.

وزيادة ثقة البراعم المشاركين بأنفسهم وهم يرسمون هذه الصورة الفنية التى جسدت التنوع الموجود في أرض الواقع.