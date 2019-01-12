بالصور.. هكذا إحتفل جزائريو باريس بيناير

احتفل أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا، السبت بمدينة كوربفوا، بالقرب من باريس، برأس السنة الأمازيغية يناير.

الحفل كان في جو بهيج مع تكريم خاص للفنانين الراحلين جمال علام ورشيد طه.

وشارك في هذه المناسبة فنانون في الرسم و حرفيون في النسج والطرز التقليدي والحلي.

حيث عرضوا منتجاتهم أمام الجمهور الذي جاء للاحتفال بهذه المناسبة.

وتم تنظيم هذه الاحتفالية من قبل القنصلية بالشراكة مع جمعية “على مر الثقافات” التي أعدت برنامجا ثريا ومتنوعا لاسيما عرض فيلم “فاطمة نسومر”.

وذكر سفير الجزائر بفرنسا عبد القادر مسدوة بقرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في استعادة الهوية الوطنية بجميع مكوناتها.

مؤكدا أن جميع المراكز القنصلية الجزائرية بفرنسا أعدت برامج احتفالية بهذه المناسبة.

كما اغتنم مسدوة الفرصة للتذكير بأن أبواب السفارة و القنصليات الجزائرية مفتوحة لاستقبال أفراد الجالية الجزائرية و الاستماع لهم و مساعدتهم.

داعيا إياهم للاقتراب إلى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية لبلدهم.