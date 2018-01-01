بالصور..هكذا إحتفل لاعبونا بالـ “Réveillon” 

نشر لاعبو المنتخب الوطني والبطولة المحترفة لكرة القدم، صور الإحتفالات بأعياد السنة الميلادية الجديدة على شبكات التواصل الإجتماعي “إنستغرام” و”التويتر”.

وفضل العديد من لاعبي البطولة الوطنية، التنقل خارج أرض الوطن للإحتفال بالعام الجديد حيث كانت المدن الأوروبية القبلة الأولى للاعبين.

وظهر متوسط ميدان إتحاد العاصمة “رؤوف بن غيث” بمدينة برشلونة الإسبانية خلال لحظات العد التنازلي لتوديع سنة 2017.

فيما نشر مدافع المنتخب الوطني، أيوب عبد اللاوي صورا له أمام “برج العرب” بإمارة دبي العربية.

وفضل لاعب غلطة سراي التركي “فيغولي” الإمارات، لتوديع عام 2017 الذي كان مليئا بالذكريات السيئة له رفقة المنتخب الوطني.

أما آدم أوناس فقد استقبل عام 2018 بخبر سار من زوجته التي تنتظر مولودها الأول من اللاعب الجزائري.

وعلى عكس العديد من اللاعبين فضّل محمد فارس لاعب “هيلاس فيرونا الإيطالي” النوم مبكرا ومشاهدة فيلم “الأكشن” “بويكا” على الإحتفال بالريفيون.

ونشر لاعب إتحاد العاصمة محمد بورنان صور احتفاله من العاصمة الفرنسية باريس أمام “برج إيفل”

وكانت العاصمة الفرنسية باريس الوجهة المفضلة لعدة لاعبين على غرار متوسط ميدان مولودية الجزائر “سفيان بارغ” الذي احتفل بالسنة الجديدة من “ شارع الشانزيليزيه”