بالصور.. هكذا إختتمت المدرسة السعودية في الجزائر فصلها الدراسي الأول

اختتمت أقسام السنة الأولى والثانية والثالثة والتحضيري بالمدرسة السعودية في الجزائر فصلها الدراسي الأول بحفلات وتكريم التلاميذ المتفوقين بها.

أما من اقسام السنة الرابعة إلى 3ثانوي فتنطلق بها الاختبارات يوم الأحد المقبل ، فيما تكون العطلة يوم 27 ديسمبر.

وتستأنف الفصل الثاني من الدراسة بتاريخ 6 جانفي.

وحرصا على تحسين مستوى التلاميذ الذين يعانون من تراجع أو نقص استيعاب في بعض المواد وبالخصوص في مادة اللغة العربية.

عكفت المدرسة على تقديم دروس تدعيمية من شأنها تحسين المستوى.

وهي فرصة لتدارك النقائص داخل القسم وتحسين المهارات الدراسية كالقراءة والكتابة والنحو والتراكيب اللغوية.

ولهذا تقف مجموعة من الأساتذة لتقديم هذا الدعم على رأسهم الأستاذة ” سامية ملياني”، “رزيقة بلحسن”،”خديجة حمزاوي”، “شفيقة أوكيل”،” أمال بغباغة”.