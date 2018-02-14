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بالصور.. هكذا إستقبل أنصار الملكي حافلة الفريق قبل لقاء البياسجي

الرياضة
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بالصور.. هكذا إستقبل أنصار الملكي حافلة الفريق قبل لقاء البياسجي
بقلم عبد النور.حواز

خصص أنصار ريال مدريد الإسباني إستقبالا خاصا لحافلة الفريق التي أقلت زملاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو.

قبل لقاء سهرة اليوم ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب الدور ثمن النهائي من منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وتجمع ألاف المُناصرين أمام المدخل المُخصص لحافلة الملكي بملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة مدريد مُرددين الشعارات المُناصرة للميرينغي.

إضافة إلى قيامهم بإشعال الألعاب النارية لتحفيز زملاء القائد سيرجيو راموس قبل موقعة الموسم.

وتعود أنصار ريال مدريد على القيام بنفس المُبادرة في كل مباراة مصيرية يخوضها أشبال زيدان خاصة في دوري الأبطال.

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