عاجل

بالصور.. هكذا إستقبل لاعبو “اليوفي” رونالدو في أول حصة تدريبية له !

الرياضة
  • -
  • 0
بالصور.. هكذا إستقبل لاعبو “اليوفي” رونالدو في أول حصة تدريبية له ! صورة مركبة
بقلم وليد كويني

التحق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الاثنين، بتدريبات ناديه الجديد جوفنتوس الإيطالي رفقة مجموعة من اللاعبين الدوليين في مدينة تورينو.

وقال الموقع الرسمي لـ”البيانكونيري”، أن “الدون” شارك في الحصة التدريبية الأولى له مع السيدة العجوز.

ولقي رونالدو إستقبالا كبيرا من اللاعبين على غرار الأرجنتينيان باولو ديبالا، وغونزالو هيجواين، والبرازيلي دوغلاس كوستا.

ومن المنتظر أنن يخوض رونالدو أولى مبارياته بقميص “اليوفي”، يوم 19 أوت المقبل، في افتتاح الكالتشيو أمام كييفو فيرونا.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital