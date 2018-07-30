بالصور.. هكذا إستقبل لاعبو “اليوفي” رونالدو في أول حصة تدريبية له !

التحق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الاثنين، بتدريبات ناديه الجديد جوفنتوس الإيطالي رفقة مجموعة من اللاعبين الدوليين في مدينة تورينو.

وقال الموقع الرسمي لـ”البيانكونيري”، أن “الدون” شارك في الحصة التدريبية الأولى له مع السيدة العجوز.

ولقي رونالدو إستقبالا كبيرا من اللاعبين على غرار الأرجنتينيان باولو ديبالا، وغونزالو هيجواين، والبرازيلي دوغلاس كوستا.

ومن المنتظر أنن يخوض رونالدو أولى مبارياته بقميص “اليوفي”، يوم 19 أوت المقبل، في افتتاح الكالتشيو أمام كييفو فيرونا.