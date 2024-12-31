بالصور.. هكذا احتفلت أول الدول التي حل بها عام 2025

حل عام 2025 في كل من نيوزيلندا وأستراليا، حيث احتفلت أوكلاند وسيدني بالعام الجديد بعرض الألعاب النارية التقليدي.

ودخلت العديد من جزر المحيط الهادئ عام 2025، مثل جزر ساموا وأرخبيل كيريباتي.

وفي أستراليا، تجمع أكثر من مليون متفرج في سيدني، في “العاصمة العالمية للعام الجديد”. وشاهدوا في منتصف الليل تسعة أطنان من الألعاب النارية تضيء السماء فوق دار الأوبرا وجسر هاربور.

وتم الاحتفال بالعام الجديد أيضًا في هونغ كونغ في الصين، حيث تم إطلاق الألعاب النارية الملونة. وكان هذا هو الحال أيضًا في تايباي بتايوان من برج 101.

وعلى الجانب الآخر كشفت شركة إعمار العقارية، تفاصيل احتفالات العام الجديد 2025 في دبي هذا العام. مع اطلاق عروض العاب نارية هي الاكبر منذ سنوات لمدة 8 دقائق متواصلة.

وفي الولايات المتحدة، ستحتفل نيويورك بالعام 2025 في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت الجزائري. وفي لوس أنجلوس في الساعة التاسعة صباحا.