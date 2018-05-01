بالصور.. هكذا احتفلت البليدة بعيد العمال

احتفلت اليوم ولاية البليدة على غرار باقي مدن الجزائر بعيد العمال، حيث برمجت عدة نشاطات ثقافية ورياضية متعددة.

وبعد الحفل المقام بمقر الولاية بحضور الأمين العام للولاية رابح ايت احسن، رئيس المجلس الشعبي الولائي عبد الرحمان سوالمي.

السلطات الأمنية، نواب الغرفتين، اتحاد العام للعمال الجزائريين بالولاية، مدراء الهيئة التنفيذية.

رؤساء المجالس الشعبية البلدية، المنظمات الجماهرية ،المجتمع المدني والعمال.

طاف شوارع المدينة فرق ثقافية والخيالة وفرق رقص الأطفال، اضفت جو بهيج على شوارع المدينة .

وشدت اليها الكثير من سكان المدينة، حيث تجمعوا على حواف الطرقات للتمتع بالعروض التي قدمتها الفرق.