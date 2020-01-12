بالصور.. هكذا احتفل الحرفيون بيناير في غرداية

أقام عدد من حرفيين ولاية غرداية، اليوم الأحد، معرض لمختلف المنتجات التقليدية التي جادت بها أناملهم، بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.

واحتضنت النشاط، الذي يعبر على عمق الموروث الإجتماعي لإحتفالية “يناير”، مقر مديرية الثقافة للولاية، إلى جانب عدد من التظاهرات بمختلف بلديات الولاية.

وذلك في خطوة لإحياء الحركة الثقافية بالولاية خاصة وأنّها شهدت نشاط غير معهود خلال الفترة الأخيرة الماضية.

وكشف مدير الثقافة بولاية غرداية لـ “النهار أون لاين”، أنّ الولاية على موعد مع العديد من التظاهرات التي من خلالها يتم إبراز التراث المادي و اللامادي إلى جانب فتح المجال أمام مختلف الطاقات الشابة المهتمة بالجانب الثقافي والتي ستجد كل الدعم حسبه.

وإنخرط العديد من الحرفيين والفنانين في تظاهرات أحياء رأس السنة الأمازيغية بعدما إحتضنت مديرية الثقافة التظاهرة.