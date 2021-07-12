بالصور.. هكذا احتفل “الطليان” في شوارع روما بكأس أوروبا

إحتفل أمسية اليوم الإثنين المنتخب الإيطالي بتتويجه بكأس أمم أوروبا يورو 2020 على حساب المنتخب الإنجليزي في النهائي الذي جرى بملعب ويمبلي.

زملاء القائد “جيورجيو كيليني” جابوا شوارع العاصمة الإيطالية “روما” بالكأس الغالية على متن حافلة مكشوفة وسط حضور جماهيري كبير.

وكان المنتخب الإيطالي قد فاز في المباراة النهائية على حساب منتخب الأسود الثلاثة بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لهدف.