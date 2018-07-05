بالصور.. هكذا اصبحت حديقة شعبوب رشيد بميلة بعد تأهيلها

اكتست الحديقة العمومية بوسط مدينة ميلة حلة جديدة بعد إعادة تأهيلها.

الحديقة تم تدشينها اليوم بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة ال 56 لعيدي الاستقلال والشباب.

وورد في الشروحات التي قدمت لسلطات الولاية أن عملية إعادة تأهيل هذه الحديقة العمومية تطلب تمويلا فاق 23 مليون دج.

وتضمنت العملية عدة أشغال منها تجديد نافورة وسط الحديقة وكذا تخصيص فضاء للكرة الحديدية ناهيك عن مساحة مخصصة لطاووس والغزال.

ويعتبر الحديقة ملاذا للكثيرين بوسط المدينة هروبا من أشعة الشمس وبحثا عن الهدوء.

إضافة إلى قيمته التاريخية بالنسبة لمدينة ميلة حيث أن المستعمر الفرنسي علق أحد أبناء المدينة.

وهو الشهيد رشيد شعبوب بعد تعذيبه والتنكيل به وقتله على أبواب هذه الحديقة التي حملت اسمه.

ناهيك عن تضمنه عدد معتبر من القطع الأثرية الهامة التي تزينه وتزيده جمالية وتضفي عليه لمسة تاريخية.