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بالصور.. هكذا افتتحت عنابة الطبعة الثالثة من مهرجان الفيلم المتوسطي 

فن وثقافة
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بالصور.. هكذا افتتحت عنابة الطبعة الثالثة من مهرجان الفيلم المتوسطي 
بقلم مصطفى.ق

أعطيت مساء الأربعاء بعنابة إشارة الافتتاح  الرسمي للطبعة الثالثة من مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بالمسرح الجهوي عز الدين مجوبي.

بتأكيد التوجه لدعم الفعل الثقافي الكفيل بإنعاش الحياة المحلية وبعث نشاطات مهيكلة ذات آثار إيجابية على حياة المواطنين.

وأشرف على مراسم افتتاح هذه الطبعة من المهرجان الأمين العام لوزارة الثقافة إسماعيل أولبصير بمعية السلطات المحلية وبحضور جمهور غفير.

علاوة على عديد الوجوه الفنية الجزائرية و الأجنبية.

و استقبلت الطبعة الثالثة من مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي ضيوفها من  سينمائيين جزائريين وأجانب يمثلون 17 دولة بحفاوة.

من خلال الفلكلور العنابي و أناقة القندورة العنابية ورقصات الخيالة لتصنع صورة جميلة في قلب ساحة الثورة بوسط مدينة عنابة.

و شهدت السهرة الافتتاحية لهذا المهرجان الذي ينظم تحت الرعاية السامية للرئيس بوتفليقة.

عرض فيلم يمثل دولة بلجيكا ضيف شرف هذه  الدورة بعنوان ” عائلة سورية ” للمخرج فيليب فان ليو.

وسيتواصل مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي إلى غاية ال27 مارس الجاري.


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