بالصور.. هكذا تستعد “ايتوزا” لاستئناف العمل

تستعد شركة ايتوزا لنقل المسافرين، من أجل استئناف العمل الذي توقف بسبب جائحة كورونا كوفيد19.

للاشارة، قررت الوزارة الاولى، استئناف نشاطات النقل الحضري للمسافرين بالحافلات وبالترامواي عبر كامل ولايات البلاد.

ودعت الوزارة إلى التقيد بالقواعد الوقائية الآتية:

منع دخول الـمسافرين دون ارتداء القناع الواعي منعا باتا.

تزويد الـمقاعد بأغلفة بلاستيكية لتسهيل عمليات تطهيرها.

إقرار ممسحات للأحذية.

إقرار فتح النوافذ وكل أنظمة التهوية الطبيعية.

تحديد عدد الـمسافرين حسب مقاعد الجلوس دون سواها؛

وضع مواد مطهرة (هلام الكحول الـمائي…) تحت تصرف الـمسافرين؛

إخضاع وسيلة النقل لعملية تنظيف وتطهير بعد كل مشوار؛

إقرار أجهزة للتطهير في الـمحطات؛

تنظيم ضرورات التباعد الجسدي على مستوى الـمحطات والـمواقف.