بالصور ..هكذا تضامن مواطنو الوادي مع ابن منطقتهم بعد عجزه التام عن الحركة

أطلق سكان وزعماء منطقة الحمادين ببلدية المقرن شرق ولاية الوادي، حملة من أجل زرع البسمة في قلب أحد سكانها في هبة شعبية تضامنية تعكس التلاحم والتواطد بين سكان المنطقة.

الهبة التضامنية كانت لصالح بشير مسعودي أب لخمسة أولاد تعرض لحادث مرور خطير أثناء رجوعه من الصحراء أدى إلى عجزه التام وملازمة الكرسي المتحرك .

الفكرة جاءت بعد زيارته في منزله ومعايدته أثناء المرض، وهو الأمر الذي لم يتقبله الغيورين بالمنطقة للوضعية التي يعيش فيها أخوهم بشير .

وعلى إثر ذلك إنطلقت الحملة بشراء قطعة أرضية والبناء بها مسكن لائق وجاهز 100 بالمئة في مبادرة تعكس مدى الروح التضامنية بين أهل الحمادين والمقرن شرق عاصمة الولاية الوادي.