بالصور.. هكذا تفاعلت إحدى متفوقات المسابقة العالمية للحساب الذهني لدى استقبالها من رئيس الجمهورية

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء على حفل تكريمي على شرف المتفوقات في البطولة العالمية للحساب الذهني والرياضي. التي جرت فعاليتها عبر الإنترنت في العاصمة التايوانية تايبي.

وكرم الرئيس تبون المتفوقات الثلاث بطلة العالم في هذه المنافسة العالمية ووصيفتيها. ويتعلق الأمر بكل من رحاحلة ريتاج سجود، عدالة أنفال هبة الرحمن، وعدالة ملاك أية الرحمان.

وحسب الصور التي نشرتها رئاسة الجمهورية، صباح اليوم الخميس، فقد انهمرت إحدى المتفوقات بالبكاء. لحظة استقبالها من طرف رئيس الجمهورية في مكتبه الخاص.

ووجه رئيس الجمهورية تشكراته للمتفوقات الثلاث قائلا “بأمثالكن نبني أسس جزائر قوية ومتقدمة”.

وقد جرى حفل التكريم بمقر رئاسة الجمهورية بحضور كل من وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد. مدير الديوان برئاسة الجمهورية، نورالدين بغداد الدايج. والأمين العام لرئاسة الجمهورية، محمد الأمين مساعيد.

وقال الرئيس تبون في هذا الإطار “بالرياضيات والعلوم تبنى الدول. وما جعلنا متأخرين مقارنة بالدول الغربية هو عدم الإهتمام بالعلوم”.

وتابع الرئيس “قمنا بإنشاء مدرستين في افريقيا والعالم العربي متخصصتين في الرياضيات والذكاء الإصطناعي لاستقبال نوابغ البلاد في هذه التخصصات”.

وفي ختام الحفل أخذ الرئيس تبون صورة تذكارية مع المتفوقات الثلاث داخل مكتبه.