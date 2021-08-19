بالصور.. هكذا تمضي نيللي كريم شهر العسل في نيويورك

تقضي النجمة المصرية نيللي كريم، شهر العسل، مع زوجها لاعب الإسكواش السابق، المصري هشام عاشور، في مدينة نيويورك الأميركية، بعد إحتفالهما بزفافهما الأسبوع الماضي.

ونشرت نيللي صورا لها من المدينة الساحرة رفقة زوجها على ستوري حسابها بانستغرام. كما نشر هشام صوراً تجمعه مع زوجته، أين يظهران وهما يقضيان وقتا سعيدا ويتناولان الطعام. كما ظهر الثنائي وهما يتنقلان بالدراجة النارية بالمدينة.

وإحتفل الثنائي بزفافهما، الأسبوع الماضي، وظهرت نيللي وهي ترتدي فستان زفاف مميزاً، أبهر متابعيها، ووضعت طرحة طويلة على رأسها. وحضر الحفل العديد من الفنانين، منهم عمرو دياب، كارول سماحة، أحمد السقا وميشال فاضل وغيرهم.

وكانت نيللي كريم قد أجلت حفل زفافها 3 أيام بسبب وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز قبل أكثر من أسبوع بعد معاناتها من الاصابة بفيروس كورونا.