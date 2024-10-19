بالصور.. هكذا تم إجلاء سكان العمارة المُنهارة ببشار

قامت السلطات المحلية بولاية بشار بترحيل سكان العمارة المكونة من أربعة طوابق والمتواجدة بحي 770 سكن طريق لحمر بولاية بشار.

وجاءت عملية الترحيل هذه بعد تلقي إبلاغ من طرف سكان العمارة لمصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بشار. بوجود تشققات على مستوى أعمدة العمارة .

وأوضح بيان لوزارة السكن، أن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، ترأس اجتماعا طارئا على خلفية انهيار عمارة، أين تم إيفاد و بصفة استعجالية تقنيين من مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC إلى عين المكان للمعاينة الميدانية.

و على خلفية الخبرة توضح أن الخطر قد يتفاقم وعليه تم اسداء تعليمات بضرورة ترحيل قاطني العمارتين 32 عائلة (العمارة المعنية والمجاورة لها) وهذا بالتنسيق مع السلطات المحلية لولاية بشار.

جدير بالذكر أن العمارة تم بدأ أشغالها سنة 2013 وتم تسليمها سنة 2016.