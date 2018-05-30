بالصور..هكذا تم احباط محاولة اغراق الجزائر بـ 7 قناطير من الكوكايين

تمكن حراس السواحل لقيادة القوات البحرية بالواجهة البحرية الغربية بوهران.

من إحباط محاولة إغراق البلاد بكمية ضخمة من السموم البيضاء كانت مُحملة على متن سفينة تجارية تحمل راية دولة ليبيريا.

والتي كانت قادمة من البرازيل مرورا بميناء فالنسيا بإسبانيا لتصل إلى مياهنا الإقليمية باتجاه ميناء وهران.

العملية، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، انطلقت بفضل استغلال معلومات.

حول تواجد كمية كبيرة من الكوكايين مخبئة داخل حاوية على متن السفينة المُحملة بلحوم حمراء مجمدة.

حيث تم توجيه وحدات عائمة لحراس السواحل قصد تأمين مسرح العملية.

وبعد التأكد من وجود الحاوية، أُعطيت التعليمات اللازمة بضرورة إدخال السفينة لميناء وهران تحت حراسة مشددة وإجراءات أمنية دقيقة، وبناء على تسخيرة وكيل الجمهورية، تم إخضاعها للمسح بالسكانير والتفتيش الدقيق.

مما أسفر عن كشف وضبط كمية ضخمة من مادة الكوكايين تُقدر بـ 7 قناطير وواحد كيلوغرام كانت موزعة على 603 صفيحة مخبأة وسط السلع.

وأشار البيان، إلى أن عملية التفتيش الدقيق لجميع الحاويات لا تزال جارية، مع تأمين محيط السفينة.