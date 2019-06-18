بالصور..هكذا تم تنفيذ تمرين بالذخيرة الحية “إعصار 2019”

واصل الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار

في يومها الثاني بتفتيش وتفقد بعض الوحدات المنتشرة بإقليم القطاع العملياتي جنوب تندوف،كما أشرف على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية “إعصار 2019”.

ورفقة اللواء مصطفى سماعلي قائد الناحية العسكرية الثالثة، إستمع الفريق إلى عرض حول التمرين، قدمه قائد القطاع مدير التمرين تضمن الفكرة العامة ومراحل التنفيذ.

التمرين الذي يندرج في سياق تقييم سنة التحضير القتالي 2018/2019، قامت بتنفيذه وحدات القطاع العملياتي جنوب تندوف

مسندة بوحدات جوية من طائرات وحوامات تتقدمها طائرة الإستطلاع الجوي للقيادة العليا.